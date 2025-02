Fine vita, Magi: decisione Parlamento necessaria ma non regressiva

Quello che ha fatto la Regione Toscana non è altro che muoversi all'interno delle proprie competenze di organizzazione dei servizi sanitari, dando dei tempi certi e delle procedure. Quindi, secondo me proprio forze come la Lega, che hanno a cuore l'autonomia delle regioni nell'ambito delle proprie competenze, dovrebbero rivendicare questa cosa, perché la Regione non è che ha detto facciamo qualcosa di diverso da quello che la Corte Costituzionale ha fatto, ha detto indichiamo come procedure e tempi all'interno dei servizi sanitari che sta alla Regione organizzare, noi garantiamo quel tipo di servizio. Da questo punto di vista un intervento del Parlamento è auspicabile che ci sia, purché sia un intervento non regressivo rispetto alla decisione della Corte. .