Fine vita, Schillaci: tempi maturi per una buona legge

Credo che non si possono lasciare le regioni da sole, fare delle fughe in avanti, non posso pensare che la scelta poi possa portare addirittura a far sì che ci siano persone che si spostino da una regione all'altra, questo sarebbe terribile e per me inaccettabile. È un argomento complesso perché al di là degli schieramenti politici tocca la sensibilità personale di tutti e dei parlamentari in primis. Però io credo che i tempi sono giusti e maturi per far sì che possiamo avere una una legge buona per tutti. .