Fine vita, slitta l'approdo del DDL in Aula al Senato

Potrebbe slittare a dopo l'estate l'approdo in aula al Senato del DDL sul fine vita inizialmente calendarizzato per il 17/07, perché a quel giorno è stato posticipato il termine per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni Sanità e Giustizia di Palazzo Madama. Dopo la richiesta di PD e Movimento 5 Stelle, accolta anche dalle forze di maggioranza, la commissione Affari Costituzionali ha deciso di far partire un ciclo di audizioni, per verificare la costituzionalità del testo base presentato la scorsa settimana dai relatori del disegno di legge. A dare il via libera sarà la presidenza del Senato che dovrà esprimere un parere su una procedura che riguarda tre distinte Commissioni. Nel DDL sul fine vita all'esame del Senato si restringe la platea dei potenziali beneficiari con la previsione che la persona da assistere, oltre che inserita in un percorso di cure palliative, sia tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali invece che di sostegno vitale, come indicato dalla Consulta. Soprattutto dalla procedura è escluso il Servizio Sanitario Nazionale. "Credo che sia veramente molto più complicato aderire a un percorso dentro il Servizio Sanitario Nazionale che ha le sue regole, ha le sue tutele nei confronti dei professionisti. Rimane invece un percorso autonomo della persona". "E cioè che ci sia una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, non che eroga la prestazione, ma che verifica che l'aiuto al suicidio venga fatto con modalità tali da garantire la dignità della persona, da impedire inutili sofferenze. Cioè da fare in modo che quella cosa lì, cioè l'aiuto al suicidio, avvenga in modo corretto, in modo equilibrato e per garantire anche la parità d'accesso".