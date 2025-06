Si tratta di tendere la mano a milioni di persone che per anni si sono sentite vessate, che hanno percepito il Fisco come un nemico e non come un alleato. Però la fiducia si costruisce dando fiducia. E noi sappiamo che la fiducia che diamo oggi agli italiani è un investimento sul futuro dei nostri figli, sul futuro dei nostri nipoti. E l'intera riforma fiscale ha un altro obiettivo di fondo che voi conoscete bene: tagliare le tasse in modo equo e sostenibile. .