Flotilla, Malan: verificare provenienza droni imbarcazioni

Non sono droni che partono da Israele. Significa che sono droni che partono da qualche altra parte. Chiediamo una spiegazione come sia possibile. Allora, io trovo strano che l'Onorevole Scotto, che è lì, possa fare questa affermazione, e qui invece ci sia certezza assoluta sulla provenienza di questi droni. Se così fosse, la comunicazione del Ministro Tajani è andata certamente, come è giusto, nella direzione della tutela di queste persone che hanno deciso di imbarcarsi in una zona che, basta andare sull'apposito sito del Ministero degli Esteri, che sconsiglia.