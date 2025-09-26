Flotilla, Mattarella: evitare rischi, accogliete mediazione

La situazione è sempre più tesa in mare tra le cancellerie e gli attacchi dei droni, lo sciopero in Italia, gli scontri, i rischi altissimi. Sergio Mattarella prende carta e penna e scrive e lancia un appello ai volontari della Global Flotilla diretta verso Gaza, nelle acque del Mediterraneo. Donne e uomini, scrive il capo dello Stato, invitando tutti a non mettere a repentaglio la propria vita e a raccogliere la disponibilità offerta dal patriarcato di Gerusalemme, anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne e uomini palestinesi. E' un appello fermo, deciso quello del Presidente, che arriva dopo un colloquio telefonico con la premier Meloni e che non manca ancora una volta di stigmatizzare con forza gli accadimenti in quell'area martoriata. Il valore della vita umana che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, dice, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. Parole che arrivano al termine della chiusura dell'iniziativa di solidarietà giunta alla sua ottava edizione a Castel Porziano. Iniziative sociali, centri estivi per persone fragili che rimarcano come la solidarietà sia sempre esempio del modello di convivenza. "La nostra Repubblica è costituita prima che dalle istituzioni, dalla sua comunità." Solidarietà che produce sviluppo e benessere, solidarietà rappresentata dal valore dell'iniziativa assunta dalla stessa Flotilla, solidarietà che insieme alla comunità rappresenta, ricorda il capo dello Stato, le fondamenta della nostra Repubblica. .