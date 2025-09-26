Flotilla, Mattarella: evitare rischi, accogliete mediazione

1 ora fa

La situazione è sempre più tesa in mare tra le cancellerie e gli attacchi dei droni, lo sciopero in Italia, gli scontri, i rischi altissimi. Sergio Mattarella prende carta e penna e scrive e lancia un appello ai volontari della Global Flotilla diretta verso Gaza, nelle acque del Mediterraneo. Donne e uomini, scrive il capo dello Stato, invitando tutti a non mettere a repentaglio la propria vita e a raccogliere la disponibilità offerta dal patriarcato di Gerusalemme, anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne e uomini palestinesi. E' un appello fermo, deciso quello del Presidente, che arriva dopo un colloquio telefonico con la premier Meloni e che non manca ancora una volta di stigmatizzare con forza gli accadimenti in quell'area martoriata. Il valore della vita umana che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, dice, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. Parole che arrivano al termine della chiusura dell'iniziativa di solidarietà giunta alla sua ottava edizione a Castel Porziano. Iniziative sociali, centri estivi per persone fragili che rimarcano come la solidarietà sia sempre esempio del modello di convivenza. "La nostra Repubblica è costituita prima che dalle istituzioni, dalla sua comunità." Solidarietà che produce sviluppo e benessere, solidarietà rappresentata dal valore dell'iniziativa assunta dalla stessa Flotilla, solidarietà che insieme alla comunità rappresenta, ricorda il capo dello Stato, le fondamenta della nostra Repubblica. .

Flotilla, Crosetto: clima preoccupante, non si forzi il blocco
politica
Flotilla, Crosetto: clima preoccupante, non forzare blocco
00:01:35 min
| 21 ore fa
La Camera dei deputati ricorda Giovanni Amendola
politica
La Camera dei deputati ricorda Giovanni Amendola
00:00:16 min
| 21 ore fa
Flotilla, Conte: Meloni ha manie di persecuzione
politica
Flotilla, Conte: Meloni ha manie di persecuzione
00:00:25 min
| 23 ore fa
Acquaroli-Ricci,la corsa per le MArche, il confronto a Skytg24
politica
Acquaroli-Ricci corsa per le Marche, il confronto a Sky Tg24
00:01:48 min
| 23 ore fa
La Guida: Global Flotilla e politica interna
politica
La Guida: Global Flotilla e politica interna
00:02:00 min
| 1 giorno fa
Il confronto Marche, faccia a faccia tra Acquaroli e Ricci su economia
politica
Il confronto Marche, faccia a faccia tra Acquaroli e Ricci su economia
00:05:19 min
| 1 giorno fa
Il confronto Marche, faccia a faccia tra Acquaroli e Ricci su sanità
politica
Il confronto Marche, faccia a faccia tra Acquaroli e Ricci su sanità
00:05:08 min
| 1 giorno fa
Sky TG24 Il confronto Marche, la sfida tra Acquaroli e Ricci
politica
Sky TG24 Il confronto Marche, la sfida tra Acquaroli e Ricci
00:46:02 min
| 1 giorno fa
Fine vita, Acquaroli: serve legge dello Stato
politica
Fine vita, Acquaroli: serve legge dello Stato
00:00:26 min
| 1 giorno fa
Giustizia, Acquaroli: sono un garantista, innocenti fino a giudizio finale
politica
Giustizia, Acquaroli: innocenti fino a giudizio finale
00:00:22 min
| 1 giorno fa
Fine vita, Ricci: farò legge regionale
politica
Fine vita, Ricci: farò legge regionale
00:00:25 min
| 1 giorno fa
Giustizia, Ricci: sono un garantista, mia inchiesta sarà archiviata
politica
Giustizia, Ricci: mia inchiesta sarà archiviata
00:00:14 min
| 1 giorno fa
