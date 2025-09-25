Flotilla, Schlein: "Meloni dice che è tutto contro di lei"

Meloni ha detto che tutto quello che succede in Italia è contro di lei e non per dare sollievo a Gaza. Ma davvero pensa che centinaia di migliaia di persone siano scese in piazza negli ultimi giorni e che tra quelle non ce ne sia nemmeno una che abbia votato per lei? Ma lo vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina? Ma davvero pensa che gli italiani abbiano donato a Music for Peace 500 tonnellate di aiuti per fare un dispetto a lei? Esca dalla megalomania, esca dalla megalomania. Ha detto che la Flotilla vuole solo creare problemi al Governo italiano. Voglio darvi una notizia: sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi Paesi con 44 diversi Governi. Non si era mai visto un Premier che usa il palcoscenico internazionale per attaccare l'opposizione. .

