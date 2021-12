Fondo cultura, come valorizzare il patrimonio culturale

Investire, garantire gli investimenti, creare ricchezza, sostenere la cultura italiana. C'è un nuovo strumento che da 7 mesi stà contribuendo a far ripartire il Paese; è il fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale attivato presso l'Istituto Credito Sportivo che ha già permesso l'approvazione di 70 progetti. "Credito, di natura bancaria, per tutti i settori della cultura, con delle somme importanti che hanno sostenuto bellissimi progetti di privati che hanno un forte impatto sociale é l'inizio di un percorso che insieme a Credito Sportivo continueremo a seguire nei prossimi anni.", "Per la prima volta operativamente, concretamente, il sistema culturale italiano pubblico-privato ha una banca di scopo, di riferimento", "Quindi investire in cultura conviene, ma cultura nel suo termine più generale, quindi non solo beni culturali anche attività sportive?", "Sicuramente sì, il fatto che questa banca coniughi i due contesti, dalla massima espressività al concetto di cultura sportiva, e comunque fa in modo che, tutti e due insieme, interagiscono in modo virtuoso anche sul tema culturale perché sono due attrattori formidabili che dovranno sempre più dimostrare la loro capacità di apporto al miglioramento del PIL del Paese, in generale, del turismo in particolare; avendo sempre più consapevolezza.".