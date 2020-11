Fontana: da valutare se ci sono condizioni per allentamenti

Stiamo seguendo con attenzione l'evoluzione di tutta la regione, oggi avremo anche un incontro con i sindaci dei capoluoghi lombardi proprio per cercare di valutare. Ovvio che se ci fossero le condizioni, ma è chiaro che bisogna fare una valutazione su tutto il territorio lombardo, non soltanto su alcuni limitati territori, se ci sono le condizioni per realizzare alcuni allentamenti. Quello che è certo è che, comunque, come ha ribadito il Ministro Speranza, bisogna attendere due settimane. Quindi la prima settimana è passata, per prendere qualunque provvedimento il Ministro mi ha detto che comunque non lo farà prima delle due settimane, quindi dalla fine dalla prossima.