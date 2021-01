Fornaro: verificare la maggioranza intorno a Conte

Noi riteniamo che quando si apre una crisi al buio occorra sempre e comunque muoversi con prudenza e per step, noi crediamo che il primo step sia quello di verificare se questa maggioranza e questo Presidente del Consiglio che, soltanto una settimana fa ha ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera e quella relativa al Senato, possa allargare la sua base parlamentare. Noi crediamo che occorra, in questa fase, fermarsi a questa valutazione, poi, come dire, anticipare passaggi futuri a nostro giudizio è sempre sbagliato nelle crisi Governo, a maggior ragione in una crisi al buio.