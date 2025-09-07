Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici come previsto

La terza ed ultima giornata del forum Ambrosetti si chiude con la consueta passerella di ministri ed esponenti dell'opposizione, questi ultimi molto critici nei confronti del governo Meloni che invece incassa attraverso un sondaggio la promozione della platea del workshop. Come consuetudine le conclusioni sono del Ministro dell'economia Giorgetti che rassicura sulla prossima manovra sottolineando come le stime vengano ricalcate dai numeri reali. "Rispetto a quello a cui eravamo abituati, negli anni scorsi, per tanti tanti anni e che la legge di bilancio, la legge finanziaria, era la legge delle manovre correttive e cioè dei sacrifici imposti agli italiani, la notizia è che, quest'anno non serve nessuna manovra correttiva, semplicemente perché i conti stanno andando esattamente come avevamo previsto." In questi tre anni abbiamo adottato un metodo di lavoro serio, responsabile e prudente, ha evidenziato Giorgetti, che ha pagato un dividendo importante ai conti pubblici e alle imprese. Nonostante l'economia abbia subito un rallentamento, dice il Ministro, i conti stanno andando come previsto. "Abbiamo adottato un metodo che è quello della serietà, della responsabilità, della prudenza, se volete, che sta pagando un dividendo importante. Dire che nel panorama europeo siamo forse quelli che, hanno dopo avere contestato e argomentato rispetto alle nuove regole europee, quelli che le stanno rispettando in modo più puntuale." Dopo i dazi, il problema più serio per Giorgetti è il deficit commerciale con la Cina e con i paesi asiatici dove l'over capacity consente, in un contesto di competizione globale, di produrre addirittura in perdita. Sul bilancio poi la variabile Ucraina con le spese per la difesa, che Giorgetti spera non compromettano i futuri obiettivi. .

Campania, Conte: Fico incontrerà anche De LucaCampania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
politica
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
00:00:27 min
| 1 ora fa
Campania, Fico: servono liste puliteCampania, Fico: servono liste pulite
politica
Campania, Fico: servono liste pulite
00:00:39 min
| 1 ora fa
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzioCampania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
politica
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
00:00:20 min
| 1 ora fa
Istruzione ed enti locali, Zangrillo: verso il rinnovo dei contrattiIstruzione ed enti locali, Zangrillo: verso il rinnovo dei contratti
politica
Istruzione ed enti, Zangrillo: verso rinnovo dei contratti
00:00:37 min
| 6 ore fa
Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidatiRegionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
politica
Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
00:00:24 min
| 9 ore fa
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempreRegionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempre
politica
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità
00:00:21 min
| 9 ore fa
Regionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistraRegionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistra
politica
Regionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistra
00:02:02 min
| 23 ore fa
Regionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo unitiRegionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo uniti
politica
Regionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo uniti
00:00:18 min
| 1 giorno fa
Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025
politica
Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025
00:43:14 min
| 1 giorno fa
ERROR! Campania, De Luca: nessuna pregiudiziale su nomi ma prima programmaERROR! Campania, De Luca: nessuna pregiudiziale su nomi ma prima programma
politica
Campania, De Luca: no pregiudiziale su nomi, prima programma
00:00:32 min
| 1 giorno fa
Puglia, De Luca: Schlein è stata molto paziente, ma no sceneggiatePuglia, De Luca: Schlein è stata molto paziente, ma no sceneggiate
politica
Puglia, De Luca: Schlein molto paziente, ma no sceneggiate
00:00:28 min
| 1 giorno fa
ERROR! Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamentoERROR! Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamento
politica
Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamento
00:00:20 min
| 1 giorno fa
