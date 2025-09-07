Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici come previsto

La terza ed ultima giornata del forum Ambrosetti si chiude con la consueta passerella di ministri ed esponenti dell'opposizione, questi ultimi molto critici nei confronti del governo Meloni che invece incassa attraverso un sondaggio la promozione della platea del workshop. Come consuetudine le conclusioni sono del Ministro dell'economia Giorgetti che rassicura sulla prossima manovra sottolineando come le stime vengano ricalcate dai numeri reali. "Rispetto a quello a cui eravamo abituati, negli anni scorsi, per tanti tanti anni e che la legge di bilancio, la legge finanziaria, era la legge delle manovre correttive e cioè dei sacrifici imposti agli italiani, la notizia è che, quest'anno non serve nessuna manovra correttiva, semplicemente perché i conti stanno andando esattamente come avevamo previsto." In questi tre anni abbiamo adottato un metodo di lavoro serio, responsabile e prudente, ha evidenziato Giorgetti, che ha pagato un dividendo importante ai conti pubblici e alle imprese. Nonostante l'economia abbia subito un rallentamento, dice il Ministro, i conti stanno andando come previsto. "Abbiamo adottato un metodo che è quello della serietà, della responsabilità, della prudenza, se volete, che sta pagando un dividendo importante. Dire che nel panorama europeo siamo forse quelli che, hanno dopo avere contestato e argomentato rispetto alle nuove regole europee, quelli che le stanno rispettando in modo più puntuale." Dopo i dazi, il problema più serio per Giorgetti è il deficit commerciale con la Cina e con i paesi asiatici dove l'over capacity consente, in un contesto di competizione globale, di produrre addirittura in perdita. Sul bilancio poi la variabile Ucraina con le spese per la difesa, che Giorgetti spera non compromettano i futuri obiettivi. .