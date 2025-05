Forze armate, Mattarella: si riaffacciano vecchi conflitti

Vi sono dei caratteri costanti che hanno comunque sempre accompagnato la forza armata attraverso gli anni e decenni. L'impegno, la dedizione, il sacrificio. Contribuire ad assicurare la cornice di sicurezza internazionale, entro la quale la nostra comunità nazionale possa vivere liberamente e progredire, costituisce responsabilità di grande impegno per le forze armate. Soprattutto in un quadro come quello odierno, fortemente destabilizzato. E in cui si affacciano fantasmi di un passato di conflitti che pensavamo definitivamente archiviato. .