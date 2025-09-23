Francesco Filini (Fdi) e Michele Fina (PD) ospiti di Start

00:36:16 min
|
1 ora fa
Confermata immunità Ilaria Salis, eurodeputata: "Ottimo segnale"
politica
Confermata immunità Salis, l'eurodeputata: "Ottimo segnale"
00:00:50 min
| 55 minuti fa
Oggi sciopero generale per Gaza
politica
Lo sciopero generale per Gaza
00:18:15 min
| 1 ora fa
Scontri Milano, Salvini: manifestanti paghino cauzione
politica
Scontri Milano, Salvini: "Manifestanti paghino cauzione"
00:00:22 min
| 1 ora fa
Cortei per Gaza, disordini a Milano, la condanna della politicaCortei per Gaza, disordini a Milano, la condanna della politica
politica
Cortei per Gaza, disordini a Milano, la condanna della politica
00:02:11 min
| 13 ore fa
Mattarella a Napoli: guerra è incomprensibile, danneggia tutti
politica
Mattarella: guerra è incomprensibile, danneggia tutti
00:01:57 min
| 13 ore fa
Cortei Gaza, Conte: no a violenza ma Meloni non sia silenteCortei Gaza, Conte: no a violenza ma Meloni non sia silente
politica
Cortei Gaza, Conte: no a violenza ma Meloni non sia silente
00:00:26 min
| 16 ore fa
Anno scolastico, Mattarella a Napoli: guerra è insensataAnno scolastico, Mattarella a Napoli: guerra è insensata
politica
Anno scolastico, Mattarella a Napoli: guerra è insensata
00:00:26 min
| 17 ore fa
Mattarella: la scuola è veicolo per il futuroMattarella: la scuola è veicolo per il futuro
politica
Mattarella: la scuola è veicolo per il futuro
00:00:24 min
| 18 ore fa
Marche al voto, la sfida che va oltre la guida della RegioneMarche al voto, la sfida che va oltre la guida della Regione
politica
Marche al voto, la sfida che va oltre la guida della Regione
00:02:47 min
| 23 ore fa
Anno scolastico, Mattarella partecipa a "Costituzione in shorts"Anno scolastico, Mattarella partecipa a "Costituzione in shorts"
politica
Anno scolastico, Mattarella partecipa a "Costituzione in shorts"
00:01:07 min
| 1 giorno fa
Medioriente, Filini (Fdi): Non è il momento di riconoscere lo stato palestinese e di isolare Israele
politica
Filini (Fdi): No momento di riconoscere Stato palestinese
00:00:35 min
| 1 giorno fa
Pontida, Salvini dice no a esercito Ue e omaggia Kirk
politica
Pontida, Salvini dice no a esercito Ue e omaggia Kirk
00:02:08 min
| 1 giorno fa
