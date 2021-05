Franco: tassa successione? Attendiamo riforma complessiva

Il Governo non ha ancora definito la sua proposta di legge-delega sul Fisco, anche perché attende le risultanze dei lavori delle Commissioni Parlamentari. A maggior ragione non è entrato nel merito di proposte relative a singole misure. La proposta di legge-delega che verrà approvata dal Consiglio dei Ministri entro il 31 luglio verterà sul sistema fiscale nel suo complesso. Non è bene, infatti, intervenire su singole componenti del sistema fiscale, in quanto queste devono inserirsi in un disegno complessivo.