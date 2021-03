Ci sono aziende che hanno atteso il ritardo del governo per quattro mesi, perché nel frattempo hanno pensato bene di fare anche una crisi di governo, e adesso, a marzo, ma in realtà i soldi cominceranno ad arrivare ad aprile, quello che il governo riesce a destinare a queste aziende in crisi alla disperazione, sono briciole, poco più di un'elemosina.