Siamo molto delusi, questo non è il governo dei migliori, è un Governo più di destra che rischia di portare indietro l'orologio del Paese. Continueremo a batterci in Parlamento e fuori, rilanciando l'alleanza col partito democratico, con Movimento 5 Stelle, non condividiamo la scelta di sostenere questo Governo, ma continueremo a lavorare per una coalizione che dia un'alternativa al Paese.