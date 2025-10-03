Fratoianni: "Salvini e Meloni sono due bulli"

C'è un ministro che è un bullo e che usa il manganello, per mettere sotto attacco il diritto di sciopero. È un grande sogno della destra autoritaria dei fascisti, mettere in discussione il diritto di sciopero e l'attacco di Salvini a questa giornata ai lavoratori e alle lavoratrici, le minacce ai lavoratori e alle lavoratrici sono indegne di un Paese civile, è una vergogna assoluta. Lo diciamo con chiarezza al bullo Salvini, a Giorgia Meloni e al Governo: giù le mani dai lavoratori, dalle lavoratrici, dal diritto di sciopero.