Sono previsti in capo all'esercente, l'esecuzione di ispezioni annuali, di controlli giornalieri, settimanali e mensili. In caso di interruzione, per periodi superiori a un mese, quale quella determinata dalle emergenze e sanitaria, prima della ripresa del servizio, è necessaria l'effettuazione, da parte del gestore, di specifici controlli. Ricordo anche che il Governo, ha sempre escluso la possibilità di estendere "tout court", la durata, la fine vita tecnica degli impianti, in ragione del fermo da Covid-19.