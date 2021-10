G20, Biden a Mattarella: "Ottimo lavoro Italia coi vaccini"

L'attesa è lunga, il ritardo di circa un'ora ma l'incontro è cordiale come la stretta di mano inusuale per il capo dello Stato che è solito salutare a mani congiunte. Inusuale come gli oltre 50 minuti in più rispetto all'orario preventivato con cui Joe Biden varca la soglia del Quirinale, a causa del prolungarsi dell'incontro in Vaticano. Una visita di cortesia nell'ambito del G20 è anche il primo incontro ufficiale tra i due, non il primo a livello personale. Già nel 2016 in occasione della visita di Sergio Mattarella alla Casa Bianca dell'allora Presidente Obama i due si incontrarono anche per un pranzo di lavoro. Affettuoso e caloroso allora Biden era vicepresidente come oggi con lo stesso Biden alla guida degli Stati Uniti. 45 minuti di colloquio allargato alle delegazioni. America is back, l'America è tornata assicura Biden al presidente, è tornata e accanto all'alleanza Atlantica perno fondamentale della politica estera degli USA ci sono, sottolinea, i rapporti con Bruxelles, questione da tempo posta e particolarmente apprezzata da Mattarella. Numero uno della Casa Bianca che poi riconosce l'ottimo lavoro fatto dall'Italia sui vaccini condividendo l'appello del capo dello Stato sulla necessità di vaccinare i paesi più fragili senza distinguere tra alleati e no. Pandemia ma anche ambiente tra i temi principali del G20 e del colloquio. Il contrasto ai cambiamenti climatici, sottolinea Mattarella, non può esaurirsi nel coinvolgimento dei paesi occidentali ma occorre sostenere con forza l'impegno dei leader dei paesi asiatici e africani che sono del resto quelli che pagano il prezzo più alto. Roma e il Quirinale al centro del mondo tra lo stupore anche dei giornalisti e dello staff americano nell'ammirare il palazzo soprattutto il suo interno laddove tra poco ore, al termine della prima giornata di lavori, siederanno tutte le delegazioni dei grandi della terra per la cena di gala in onore del G20.