G20, principe Carlo: "Grato a Draghi, clima al centro"

Sono veramente molto grato a lei, Presidente Draghi. Grazie per l'invito e grazie per averci dato la possibilità di parlare in questa tavola che è veramente così importante, di importanza primaria perché il cambiamento climatico ha bisogno di partnership e di accordi. E faremo tutto quello che è possibile per garantire il successo e ovviamente anche la prossima Presidenza, giustamente, farà quanto di meglio fra circa un mese per continuare questi sforzi. Domani iniziamo a Glasgow la Cop26. Speriamo quindi che otterremo buoni risultati. Adesso dobbiamo tradurre tutte queste parole in azioni concrete ed efficaci, ora, capisco bene che la sfida climatica è enorme.