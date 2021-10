G20 Roma, Capitale blindata per la sicurezza del vertice

Roma blindata. Così sarà la Capitale in occasione del G20. Un imponente dispositivo di sicurezza garantirà Il vertice dei Capi di Stato e di Governo. 8000 uomini tra agenti e militari sorveglieranno sulla Città. Di questi bene 5000 saranno rinforzi arrivati a Roma per l'occasione. Si aggiungeranno a quelli che operano abitualmente sul territorio. Il controllo sarà garantito anche per lo spazio aereo con velivoli militari ed elicotteri delle forze dell'ordine. Prevista persino una contraerei anti droni che funzionerà ad onde magnetiche. Uomini, mezzi e moderne tecnologie tutto per vigilare sugli obiettivi sensibili: dal Vaticano al Quirinale, dall' aeroporto di Fiumicino alle ambasciate e poi i siti artistici che verranno visitati dai Capi di Stato e dalle First Lady: le Terme di Diocleziano, il Colosseo. Osservati speciali anche i luoghi scelti per le manifestazioni autorizzate: Piazza San Giovanni e il percorso tra Porta San Paolo e la Bocca della Verità. Inutile provare ad avvicinarsi alla sede del G20, imponente il dispiegamento di forze di sicurezza attorno alla Nuvola, il palazzo che ospita il vertice. L'intera area circostante, immersa nel quartiere Eur, sarà "off-limits". Nella zona potranno accedere solo gli addetti ai lavori muniti di Pass e i residenti.