Garavaglia: rottamazione in calendario prossima settimana

Calendarizziamo il provvedimento, il disegno di legge sulla rottamazione a inizio settimana prossima, martedì, mercoledì. Parallelamente facciamo, abbiamo già istituito e incardinato una indagine conoscitiva sul cosiddetto magazzino fiscale per capire bene cosa c'è in questi 1.300 miliardi circa di crediti che lo Stato ha con i contribuenti a vario titolo. Quindi è un'operazione necessaria da fare. Adesso valuteremo bene come, però secondo noi è fondamentale fare una ulteriore rateizzazione lunga per consentire di finalmente di tirare una riga dopo anni di crisi. .