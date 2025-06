Questa è la piazza dell'umanità contro uno sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi, con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano. Non ci sono misure concrete, sono tutte nella nostra mozione unitaria da cui parte questa iniziativa. E la presenza di tantissimi cittadini oggi è il segno che l'opinione pubblica e i cittadini italiani non ci stanno più. Stop a questo sterminio. .