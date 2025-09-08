Gaza, Crosetto: decisione fine guerra in mani di un uomo

La guerra a Gaza, quello che sta succedendo, la decisione di terminarla è nelle mani di un uomo, così come lo è quello della guerra in Ucraina, in un caso si chiama Putin e nell'altro Netanyahu. E quello che noi possiamo fare è urlare la nostra disperazione che si unisce a quella dei disperati veri, che sono quelli che stanno subendo ogni giorno attacchi e penso all'Ucraina, ma penso ai civili palestinesi. L'Italia lo sta facendo, lo facciamo con forza. Deve aumentare questa questa forza, dobbiamo fare capire, che lo facciamo anche per loro, non soltanto per il popolo palestinesi. Io penso al futuro di Israele, dopo che sarà cresciuto l'odio in una popolazione dove molti non facevano parte di Hamas. .