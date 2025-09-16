Gaza, Landini: decisa mobilitazione per venerdì 19

Pensiamo che sia di una gravità senza precedenti quello che sta succedendo. Pensiamo che quel massacro e quella vera e propria deportazione del popolo palestinese vada assolutamente fermata. Che questa logica di forza e di riarmo è un pericolo vero per i diritti di tutte le persone, per la democrazia in tutto il mondo. E per questa ragione, come CGIL, abbiamo deciso di indire una vera e propria giornata nazionale di mobilitazione per venerdì 19/9. Una mobilitazione che prevede anche da parte delle categorie la proclamazione di ore di sciopero.