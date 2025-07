"I due popoli, due stati si arriva soltanto e si arriverà soltanto in un processo che non può essere immediato perché la Palestina sconta un cancro, una metastasi in terra che si chiama Hamas, che è un gruppo terroristico dal quale peraltro proviene l'orrore che stiamo vedendo adesso da parte di Israele, perché quello è, è un momento che ancora oggi è innervato in quello Stato palestinese che non è libero perché ostaggio egli stesso di Hamas." .