Gaza, Provenzano a Tajani: voi amici del criminale Netanyahu

Netanyahu, ministro, deve essere chiamato a rispondere dei suoi crimini. Proprio perché noi non accetteremo mai che si confondano le responsabilità di un governo con l'intero popolo, proprio perché non gli sta a cuore la lotta all'antisemitismo, quello che alberga nelle organizzazioni giovanili di certi partiti. È Netanyahu che deve essere indicato come responsabile se non vogliamo fare confusione, ministro, è il suo attacco all'umanità. E lei qui non ha nemmeno avuto il coraggio di pronunciarlo quel nome, ministro, ma come fa? .