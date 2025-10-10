Gaza, Tajani: pronti a inviare militari nella Striscia

Noi abbiamo dato la nostra possibilità, l'ha ribadito il Ministro Crosetto, possiamo inviare i carabinieri, possiamo inviare truppe dell'esercito. Noi abbiamo i carabinieri che già sono a Gerico per la formazione della polizia dell'Autorità Nazionale Palestinese, sono al valico di Rafah, al confine tra Gaza e l'Egitto. Quindi hanno già una conoscenza del territorio, i carabinieri, come hanno una conoscenza del territorio del nord di Israele i militari italiani dell'Unifil. Quindi se ci sarà questa richiesta, noi siamo pronti a fare la nostra parte. .