Gaza, Tajani: tregua fragile, abbiamo raccolto tonnellate di aiuti

3 ore fa

Abbiamo già raccolto centinaia e centinaia di tonnellate di viveri. Quindi siamo operativi anche perché poi del progetto Food for Gaza fanno parte anche Israele e l'Autorità Nazionale Palestinese, quindi andremo ad accelerare i tempi per la distribuzione dei beni alimentari. Alcuni sono già cominciati a entrare. Bisogna fare in modo che questo accada, che ci siano sviluppi. L'abbiamo detto: non è tutto facilissimo. Abbiamo sempre detto che è complicato, ma bisogna lavorare giorno per giorno, perché tutti gli accordi vengano applicati. .

