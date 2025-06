G&B Festival, Pichetto: nucleare e rinnovabili per FUTURI

"Sono convinto e peraltro l'ho scritto nel piano nazionale integrato di energia e clima. Che il nostro percorso sia abbandonare quello che era il modello di produzione di energia storico, quello dei fossili, non per niente noi già dal 2025, a livello continentale non produciamo più energia col carbone, e naturalmente, aumentare le rinnovabili, facendo man mano scendere l'utilizzo del gas che tra i fossili è il meno inquinante e rinnovabile e si vuole andare sull'energia neutra. Noi dobbiamo fare in modo che l'energia, non abbia emissioni e quindi sia neutra e la neutra è geotermica, idroelettrica, fotovoltaico, eolico e io dico anche nucleare". .