Introdurre in una stagione drammatica come questa, parole come rimpasto, verifica di maggioranza, ipotizzare un Conte-ter secondo noi è da irresponsabili, perché oggi il Paese non si può permettere una crisi al buio, non si può permettere di perdere tempo e francamente io credo che gli elettori condanneranno severamente questo velleitarismo, questo atteggiamento, come dire, interessato e non rispettoso del dramma che gli italiani stanno vivendo.