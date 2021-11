Gelmini: provvedimento per tenere aperto il Paese

Questo è un provvedimento volto a sostenere l'economia, ad evitare qualsiasi interruzione della ripresa e soprattutto è un provvedimento che vuole tenere aperto il Paese. Noi non vogliamo tornare ai tempi del lockdown, dei ristori. Abbiamo bisogno di sostenere la nostra economia e quindi, in questo mese particolarmente importante, perché c'è il Natale, c'è la ripresa della stagione sciistica invernale, per mantenere aperti alberghi, turismo, bar, impianti sciistici, è fondamentale mettere in campo questa strategia.