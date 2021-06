Il successo del piano vaccinale si è basato sul rispetto rigoroso delle priorità vaccinali che sono state stabilite all'interno delle linee guida. Questa chiarezza di obiettivi ha portato tutte le regioni a correre e oggi noi abbiamo superato le 500 mila inoculazioni al giorno raggiungendo le 600 mila. E' chiaro che non siamo in grado in tutte le regioni di garantire i vaccini in vacanza ma il governo non ha nulla in contrario se ci sono regioni che sono in grado, in aggiunta, di dare anche questo servizio.