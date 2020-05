Gentiloni: Italia uno dei Paesi che più necessita sostegno

L'Italia è stata senz'altro, insieme alla Spagna, uno dei Paesi più colpiti, ma al di là della dell'impatto della pandemia, che in fondo ha investito tutti i Paesi europei, l'Italia è uno dei Paesi che maggiormente ha bisogno – in questo momento – di sostegno, per evitare di rimanere indietro, per evitare che le proprie imprese perdano competitività, perché non ha le stesse capacità di bilancio di altri Paesi, perché ha un debito più ragguardevole e, quindi, non non deve sorprendere che l'Italia sia il Paese che più degli altri beneficerà di questo importantissimo Recovery Fund.