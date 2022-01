Gentiloni ricorda Sassoli: grave perdita per Italia e Ue

Una perdita enorme per l'Italia e per l'Unione Europea naturalmente. David aveva portato nel suo ruolo di Presidente del Parlamento Europeo il bagaglio di una vita della vita che avete appena raccontato, e da questo bagaglio traeva anche molte delle sue qualità. David, innanzitutto, parlava chiaro e forse la sua esperienza di giornalista lo aveva aiutato in questo senso. Aveva una straordinaria capacità di coinvolgere le persone, persone semplici o grandi leader europei, di stabilire rapporti umani.