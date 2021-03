Gentiloni: sospensione patto stabilità non cancella debito

Questo non significa che l'alto debito è scomparso, quindi certamente i paesi con debito più alto, pur conservando anche in questi paesi delle politiche di sostegno, delle politiche espansive nell'insieme, devono farlo con attenzione al medio termine, attenzione a non introdurre dei pesi che poi diventano permanenti. Perché il problema dell'alto debito si riduce perché i tassi d'interesse sono bassi, non comporta problemi regolatori, perché abbiamo sospeso le regole del patto di stabilità, ma non scompare.