Giani: accelerare su vaccini,restrizioni siano differenziate

Appello che faccio al Governo è che si preoccupi soprattutto di portarci i vaccini, vaccini vaccini. Noi abbiamo una capacità di vaccinazione. lo dicono i dati, di più del 90%. Abbiamo messo in piedi una grossa macchina organizzativa, è come avere una Ferrari e avere il motore della 500, perché è importantissimo che l'argine sia fatto sì dalle misure restrittive, rispetteremo quello che ci dicono, ma soprattutto fatto dai vaccini. Le misure restrittive indubbiamente possono aiutare. Io continuo a pensare che sia molto utile il sistema differenziato per regioni, perché è inutile penalizzare coloro che comunque si trovano in una situazione pandemica sostenibile.