A mio giudizio a colui che non si vaccina deve essere lasciata la libertà di non vaccinarsi, va bene, ma la libertà di non vaccinarsi e poi stia a casa. Magari gli si consente di poter accedere ai servizi di alimentazione, conseguentemente andare a fare la spesa, andare nei servizi pubblici essenziali. Ma per il resto, se fa una scelta egoistica rispetto alla comunità, è anche giusto che la comunità nei suoi luoghi sociali venga preservata.