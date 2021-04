Credo che, la cosiddetta cabina di regia, che deve valutare l'andamento epidemiologico e l'andamento dei contagi, non possa che prendere atto di quelli che, oggettivamente, la scienza ci dice essere i dati di un decremento, per tante motivazioni, lockdown, la bella stagione, la politica vaccinale, etc. Però, se questi sono i dati, se questi dati sono effettivamente veri, io credo che già da settimana prossima, un programma di riaperture e ovviamente prudenziale ma ragionevole, debba essere messo in campo e quindi, si possa ricominciare ad aprire le attività.