Giornata autismo, Casellati: investire su aiuti a famiglie

Questa giornata, ci deve ricordare quanto è importante investire nelle strutture e nei servizi per le famiglie che convivono con queste fragilità. Aiutiamo le scuole, a garantire percorsi didattici in presenza, valorizziamo gli insegnanti che hanno fatto del sostegno una vocazione. Solo così, potremmo migliorare la qualità della vita di queste persone in difficoltà, solo così le metteremo al riparo da ogni tipo di discriminazione, solo così offriremo loro la possibilità di esprimere appieno la ricchezza di cui sono portatrici.