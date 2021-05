Giulietti (FNSI): chiediamo incontro a Draghi su editoria

L'articolo 21 non è dei giornalisti, è anche il diritto dei cittadini ad essere informati. Lo ha ricordato il presidente Mattarella. La richiesta è semplice: caro Presidente Draghi, hai fatto un decreto in poco tempo su 238 miliardi per la ricostruzione, non c'è una riga sull'editoria italiana, sull'equo compenso. sui precari, sulla libertà di informazione. Ti chiediamo un incontro urgente. Questo paese è al 41esimo posto nelle graduatorie internazionali per la libertà di informazione e ora è tempo di risalire.