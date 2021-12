Giustizia, Cartabia: riforma per fermare odio e violenza

Una Giustizia che sostituisca la centralità della sanzione con la centralità della persona, che punti alla ricomposizione dei conflitti a beneficio non solo del singolo, ma della società intera. Una Giustizia riparativa appunto, che però non significa clemenza ma che "ha uno scopo duplice: il rispetto della dignità umana - di vittima e condannato - e la creazione di un sistema efficace a tutela dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini". Parla in apertura della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Venezia, la prima del semestre di presidenza italiano, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia richiamando l’attenzione proprio sulla Giustizia riparativa, in un momento che definisce “particolarmente fruttuoso per l'Italia in termini di riforme del sistema della Giustizia Penale”. Cinque le commissioni dedicate a scrivere i decreti attuativi della riforma del processo penale, a presiedere quella sulla Giustizia riparativa è Adolfo Ceretti. "È una riforma molto ambiziosa. La Giustizia riparativa rimette insieme le persone e questo è uno shock culturale. Siamo pronti? Ripeto, no, non del tutto. Ma io credo che inizi, davvero, questo paradigma di Giustizia a essere compreso come una delle possibili vie di uscita". In Italia sono 38 i progetti già avviati in materia di Giustizia riparativa, 41 quelli per i minori. Un capitolo perlopiù nuovo per la giustizia italiana in cui il Trentino Alto Adige è capofila. "Noi abbiamo seguito, negli anni, 1.900 persone dall'applicazione della legge. Le faccio un esempio: il centro Giustizia riparativa, su nostra segnalazione, ha preso in carico la persona rea - diciamo in questo caso - che aveva commesso il reato, ha contattato la vittima che è stata disponibile ad incontrare in un luogo neutro come il centro chi aveva commesso questo reato ed è iniziato un dialogo tra le parti".