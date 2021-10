Giustizia, se ne discute al Salone con big e ministri

La giustizia nelle mille sfaccettature e risvolti. Se ne parla al 12esimo Salone della Giustizia appunto, a Roma. Una tre giorni, che vede sfilare Ministri, e leader politici, aperta nel segno di quel che serve, per rendere sempre più moderno il Paese. Un tema che evidentemente si intreccia, con la necessità di sfruttare appieno le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo ripete il Ministro Giovannini, che guarda anche all'impegno immediato dell'esecutivo, di mediare sul tema pensioni, mantenendo criteri di equità. "Un impegno del Governo per affrontare la tematica, direttamente il Presidente del Consiglio, con il Ministro Orlando, sta seguendo la tematica e quindi, gli incontri di queste ore, di questi giorni con le organizzazioni imprenditoriali, con le organizzazioni sindacali, con tutto il mondo del lavoro, sono sicuro che verranno utilizzate per poi trovare una sintesi opportuna". Nelle prossime ore, il Tecnopolo romano, riaprirà il sipario, con un intervento del Generale Francesco Paolo Figliuolo e ancora, per il Governo il Ministro Speranza e poi, i leader Salvini e Letta e giovedì Giorgia Meloni. Una politica che fa sempre capolino, non a caso Calenda, da qui rilancia ambiziosi obiettivi di Azione, partito che si arricchisce anche di un nuovo simbolo. "Quello che deve formarsi, all'indomani delle prossime elezioni, è una coalizione come quella che in Europa sostiene la Commissione Europea, che quindi include sia il Partito Democratico sia Forza Italia, che ha bisogno di un forte perno centrale che è quello che stiamo costruendo con Azione". La giustizia, resta comunque il perno della tre giorni. Chiusure affidate al Ministro Bianchi, ... dello sport e alle riflessioni sul processo penale.