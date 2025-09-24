Global Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrario

Le parole di Giorgia Meloni sono la benzina su un fuoco che già aveva infiammato la Camera dei Deputati con parlamentari dell'opposizione che prima occupano i banchi del Governo e poi partecipano ad un sit-in pro Gaza, mentre in piazza i sindacati di base annunciano un nuovo sciopero generale. Ma quella accusa la Global Flotilla di essere degli irresponsabili, di farlo solo per attaccare il Governo è ritenuta indegna. Per la segretaria del PD Elly Schlein irresponsabile è aver trascinato l'Italia sulle posizioni di Netanyahu, il suo partito in aula alza la voce. "Chiedo la parola a nome del Partito Democratico per stigmatizzare le violente, indegne, indecenti parole che da New York ha utilizzato la Presidente. del Consiglio per dire che la Global Sumut Flotilla, che sappiamo essere un'azione di pace per l'aiuto fattivo a Gaza, dove si stanno impegnando tanti e tanti volontari italiani, tra cui anche nostri colleghi, bene la Presidente ha dichiarato che è un'azione irresponsabile, come è irresponsabile utilizzare la sofferenza di Gaza per attaccare il Governo". Il PD chiede al Presidente della Camera Fontana di difendere i parlamentari sulla Flotilla che ribattono a Meloni, nessuno, nemmeno il Capo del Governo può permettersi di richiamarci all'ordine. Giuseppe Conte, leader dei Cinque Stelle, definisce la premier una patriota al contrario, dovrebbe guardarsi a uno specchio e chiedersi perché per due anni non ha mosso un dito contro Israele, Alleanza Verdi e sinistra sfida la presidente. "Dovreste farlo voi quello che fa la Flotilla, la Flotilla, altro che inutile, altro che irresponsabili, quelli che sono imbarcati su quelle navi. Voi le dovreste proteggere, o meglio, andateci voi a forzare quel blocco, perché del genocidio in mondo visione non ne possiamo più. E allora questo potresti fare all'assemblea dell'ONU, invece che attaccare l'opposizione in Italia, potresti farti promotrice di un intervento che spezzi questo blocco, che metta fine al genocidio". .