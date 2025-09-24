Global Flotilla, opposizioni: da Meloni parole vergognose. Conte: una patriota al contrario

Le parole di Giorgia Meloni sono la benzina su un fuoco che già aveva infiammato la Camera dei Deputati con parlamentari dell'opposizione che prima occupano i banchi del Governo e poi partecipano ad un sit-in pro Gaza, mentre in piazza i sindacati di base annunciano un nuovo sciopero generale. Ma quella accusa la Global Flotilla di essere degli irresponsabili, di farlo solo per attaccare il Governo è ritenuta indegna. Per la segretaria del PD Elly Schlein irresponsabile è aver trascinato l'Italia sulle posizioni di Netanyahu, il suo partito in aula alza la voce. "Chiedo la parola a nome del Partito Democratico per stigmatizzare le violente, indegne, indecenti parole che da New York ha utilizzato la Presidente. del Consiglio per dire che la Global Sumut Flotilla, che sappiamo essere un'azione di pace per l'aiuto fattivo a Gaza, dove si stanno impegnando tanti e tanti volontari italiani, tra cui anche nostri colleghi, bene la Presidente ha dichiarato che è un'azione irresponsabile, come è irresponsabile utilizzare la sofferenza di Gaza per attaccare il Governo". Il PD chiede al Presidente della Camera Fontana di difendere i parlamentari sulla Flotilla che ribattono a Meloni, nessuno, nemmeno il Capo del Governo può permettersi di richiamarci all'ordine. Giuseppe Conte, leader dei Cinque Stelle, definisce la premier una patriota al contrario, dovrebbe guardarsi a uno specchio e chiedersi perché per due anni non ha mosso un dito contro Israele, Alleanza Verdi e sinistra sfida la presidente. "Dovreste farlo voi quello che fa la Flotilla, la Flotilla, altro che inutile, altro che irresponsabili, quelli che sono imbarcati su quelle navi. Voi le dovreste proteggere, o meglio, andateci voi a forzare quel blocco, perché del genocidio in mondo visione non ne possiamo più. E allora questo potresti fare all'assemblea dell'ONU, invece che attaccare l'opposizione in Italia, potresti farti promotrice di un intervento che spezzi questo blocco, che metta fine al genocidio". .

Ponte stretto, Pd chiede chiarimenti a governoPonte stretto, Pd chiede chiarimenti a governo
politica
Ponte stretto, Pd chiede chiarimenti a governo
00:00:12 min
| 2 ore fa
pubblicità
Ponte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioniPonte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioni
politica
Ponte, Morelli (Cipess): normale confronto tra istituzioni
00:00:11 min
| 2 ore fa
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimentiPonte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti
politica
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti
00:01:34 min
| 2 ore fa
Fratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco IsraeleFratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco Israele
politica
Fratoianni: Flotilla irresponsabile? vada lei ed il suo governo a forzare blocco Israele
00:00:29 min
| 3 ore fa
ERROR! ESTR MELONI clima deteriorandoERROR! ESTR MELONI clima deteriorando
politica
Scontro Flotilla, Meloni: "Clima si sta deteriorando"
00:00:41 min
| 3 ore fa
La Guida: Trump, un narciso all'OnuLa Guida: Trump, un narciso all'Onu
politica
La Guida: Trump, un narciso all'Onu
00:02:54 min
| 4 ore fa
Ocean Viking, denuncia al governo: crimini contro umanitÃ Ocean Viking, denuncia al governo: crimini contro umanitÃ 
politica
Ocean Viking, denuncia al governo: crimini contro l'umanità
00:01:50 min
| 7 ore fa
Magi (+Europa) e Candiani (Lega) ospiti di StartMagi (+Europa) e Candiani (Lega) ospiti di Start
politica
Magi (+Europa) e Candiani (Lega) ospiti di Start
00:36:00 min
| 7 ore fa
Salis: ''non evito la giustizia, chiedo processo in Italia''Salis: ''non evito la giustizia, chiedo processo in Italia''
politica
Salis: ''non evito la giustizia, chiedo processo in Italia''
00:22:44 min
| 7 ore fa
Regioneli Marche, si vota il 28 e 28 settembreRegioneli Marche, si vota il 28 e 28 settembre
politica
Regionali Marche, si vota il 28 e 29 settembre
00:14:54 min
| 9 ore fa
Lupi (Nm), la flottilla si sta dirigendo in una zona di guerra per portare aiuti a Gaza. l’obiettivo può anche essere nobile, ma le modalità sono molto pericolose.Lupi (Nm), la flottilla si sta dirigendo in una zona di guerra per portare aiuti a Gaza. l’obiettivo può anche essere nobile, ma le modalità sono molto pericolose.
politica
Flotilla, Lupi (Nm): obiettivo nobile, modalità pericolose
00:00:17 min
| 10 ore fa
Attacco Flotilla, Malan: serve verificare la provenienza dei droni sulle imbarcazioniAttacco Flotilla, Malan: serve verificare la provenienza dei droni sulle imbarcazioni
politica
Flotilla, Malan: verificare provenienza droni imbarcazioni
00:00:41 min
| 11 ore fa
