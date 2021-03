Confidiamo in una gestione efficiente della campagna vaccinale, nel sostegno tempestivo e adeguato alle famiglie, alle categorie, alle imprese penalizzate dalle misure di contenimento dell'epidemia e nel miglior uso delle risorse dedicate dall'Europa al rilancio del nostro Paese. Bergamo mola mia, Bergamo non arrenderti, è stato lo slogan che ci ha accompagnato nei momenti più duri. Bergamo non ha mai mollato. Siamo qui a testimoniarlo.