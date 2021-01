Governo, Bellanova a SkyTG24: ricostruire alleanza più ampia

Non considero una minaccia le elezioni, dico che in questa situazione vengono brandite per portare alcuni senatori senatrici deputati e deputate a fare un cambio di casacca. Smettiamola con questa storia del o si va avanti così o c'è il voto e diciamo questo Paese ha tutte le energie in questo Parlamento per rimettere insieme una coalizione che parte dal perimetro che l'ha portata avanti in questi 16 mesi e che può essere allargato ulteriormente e mettiamoci al lavoro perché le cose da fare sono tante e non c'è più tempo da perdere.