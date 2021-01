Governo, Boccia a Sky TG24: Renzi? Confronto, ma no ricatti

Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, non è questo il nodo. Il problema di fondo è non farlo con un ricatto, una condizione. Questo non è accettabile. Comunque non è accettabile farlo in quel modo, ritirando le ministre. Siamo in Parlamento, è una casa di vetro e in Parlamento si può sempre trovare una soluzione. Si ferma di fronte ad un passo indietro, io non vedo passi indietro. Purtroppo il ritiro delle ministre è stato un passaggio molto grave. Siccome quelle dimissioni sono venute dopo una valutazione politica che ovviamente noi non condividiamo, o rivedono quella valutazione o sarà inevitabile seguire questo percorso.