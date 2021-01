Governo, Conte: mi auguro no dimissioni da Italia Viva

Ci sono delle discussioni con delle petizioni politiche, con ciascuna forza di maggioranza. Italia Viva evidentemente le ha già annunciate, ma come si è visto anche con il recovery plan se ci si siede attorno a un tavolo in modo costruttivo si migliora anche il progetto di Governo, le misure del Governo diventano più incisive, si migliora la qualità di vita dei cittadini. Questo è l'obiettivo non Se c'è questa volontà voi sappiate che io fin all'ultimo giorno, all'ultima ora lavorerò sempre per rafforzare la coesione tra la maggioranza, ma non perché non ne farò mai una questione personale, Per me non lo sarà mai. L'interesse dei cittadini, la sofferenza dei cittadini viene prima di tutto io credo che tutti coloro che hanno responsabilità, io per primo, dobbiamo assolutamente predisporci per risolvere i problemi. In questo momento Guardi, l'ho già detto. Si va avanti, è chiaro che il Governo deve avere una solida maggioranza, non può prendere un voto qua e là. Occorre coesione, solidità anche perché altrimenti non si possono fare azioni di Governo significative. Quindi senza Italia Viva lei si dimette. Io spero che non si arrivi a questo.