Io rivedo la pulsione che l'Italia ebbe attorno al Governo Ciampi, che l'Italia ebbe in quel '93 in cui ci fu il grande patto sul lavoro, in cui ci fu un grande dialogo tra tutte le forze politiche, in cui c'era la sensazione, che si potesse passare attraverso un disastro che era avvenuto e che nel nome di un ideale europeo, perchè quello fu il passaggio chiave, si potesse guardare avanti con fiducia e ottimismo.