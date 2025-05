Abbiamo chiesto a Giorgia Meloni perché si è fatta fregare due volte in Europa, col piano di riarmo e anche col pacco sull'austerità. In pratica riarmiamo la Germania e invece tagliamo sanità, scuola e lavoro per l'Italia. È un voto a perdere, non ha saputo rispondere. Ha balbettato, cerca capri espiatori, eppure sono quasi tre anni che governa e queste sono sue scelte. .